Drei DEL-Schiedsrichter bei Olympia

Drei DEL-Schiedsrichter werden beim Eishockey-Turnier der Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) zum Einsatz kommen. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gab am Montag bekannt, dass der Bochumer André Schrader, der US-Amerikaner Sean MacFarlane und Andris Ansons aus Lettland vom Weltverband IIHF nominiert worden seien.

Für Schrader (35) sind es die dritten Winterspiele, er war bereits in Sotschi 2014 und in Peking 2022 dabei gewesen. Die IIHF entsendet ebenso sieben Schiedsrichter zu dem Turnier wie die nordamerikanische Profiliga NHL. Insgesamt sind 14 Referees dabei.