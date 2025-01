Olympia-Quali: DEB-Frauen mit Abstreiter in Bremerhaven

Mit Torhüterin Sandra Abstreiter aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL gehen die deutschen Eishockey-Frauen ins Olympia-Qualifikationsturnier in Bremerhaven. In sein 25-köpfiges Aufgebot für das Turnier vor Heimkulisse (6. bis 9. Februar) berief Bundestrainer Jeff MacLeod auch fünf Spielerinnen aus der amerikanischen College-Liga. Mit einem Sieg bei der Ausscheidung können die Frauen des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) das Ticket für die Winterspiele 2026 in Italien lösen und somit erstmals seit 2014 eine Olympia-Teilnahme feiern.

"Wir blicken mit großer Vorfreude auf das Turnier, denn das sind die Gelegenheiten und Momente, die wir alle gemeinsam erleben wollen und von denen wir träumen", sagte MacLeod: "Wir haben weitestgehend den Kader zusammen, der auch bei der letzten WM zusammen war. Seitdem sind wir als Gruppe weiter gewachsen, was unsere Erfahrung und individuelle Weiterentwicklung angeht. Wir sind ein hungriges Team, wir wollen den Erfolg."

Ab Donnerstag bereitet sich die DEB-Auswahl in Kassel auf das Turnier vor, muss zunächst allerdings noch auf fünf Spielerinnen aus der USA verzichten. Auf dem Plan steht auch ein Länderspiel gegen Ungarn (1. Februar/17.00/sportdeutschland.tv).

Am 6. Februar trifft das deutsche Team zum Auftakt des Quali-Turniers auf Österreich (19.30), am 8. und 9. Februar folgen die Spiele gegen die Slowakei (14.30) und Ungarn (18.00/ alle MagentaSport). Der Turniersieger hat das Ticket für die Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo sicher.

Die Eisarena in Bremerhaven hatte zuletzt für Probleme gesorgt. Wegen eines Lecks an der Ammoniak-Leitung wurden bereits zwei Spiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlegt. DEB-Sportdirektor Christian Künast hat zwar das "vollste Vertrauen", bestätigte aber auch, dass man einen Plan B habe. Das Aufgebot für das Olympia-Qualifikationsturnier:

Tor: Sandra Abstreiter (Montreal Victoire/PWHL), Lisa Hemmerle (ERC Ingolstadt), Chiara Schultes (ECDC Memmingen Indians)

Verteidigung: Tabea Botthof Tabea (Mad Dogs Mannheim), Daria Gleißner, Ronja Hark, Charlott Schaffrath, Carina Strobel, Hanna Weichenhain (alle ECDC Memmingen Indians), Katharina Jobst-Smith (University of Minnesota/Duluth/USA), Tara Schmitz (Mad Dogs Mannheim)

Angriff: Anne Bartsch, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Jule Schiefer (alle ECDC Memmingen Indians), Alexandra Boico (EC Bad Tölz), Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Franziska Feldmeier, Laura Kluge (beide Eisbären Juniors Berlin), Katharina Häckelsmiller, Celina Haider (beide ERC Ingolstadt), Emily Nix (SDE HF Stockholm/SWE), Charleen Poindl (ES Weißwasser), Svenja Voigt (St. Cloud State University/USA), Lilli Welcke, Luisa Welcke (beide Boston University/USA)