Drei Münchner stoßen zum DEB-Team - NHL-Profis folgen

Nach der Hälfte der WM-Vorbereitung hat Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis seinen Kader auf drei Positionen verändert. Zur dritten Phase verstärken Torhüter Mathias Niederberger sowie die Stürmer Yasin Ehliz und Maximilian Kastner vom entthronten DEL-Champion Red Bull München den Vize-Weltmeister. Die NHL-Profis sollen in der kommenden Woche folgen.

Noch befinde man sich "in der Klärung der verbleibenden Formalitäten", teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) im Zuge der Kaderverkündung am Montag mit. Wie im vergangenen Jahr dürften aber Stürmer Nico Sturm (San Jose Sharks) und John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) mit dabei sein, auch bei Philipp Grubauer (Seattle Kraken) sieht es gut aus. Ob Moritz Seider (Detroit Red Wings) zum Turnier nach Tschechien reist, ist noch nicht sicher.

"Wir haben uns im Verlauf der ersten beiden Vorbereitungs-Wochen weiterentwickelt und sind auf einem guten Weg, unsere Identität zu finden, die wir für die Aufgabe bei der WM brauchen", sagte Kreis, der Torhüter Arno Tiefensee (Adler Mannheim), Phil Hungerecker (Schwenninger Wild Wings) und Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg) aus dem Aufgebot strich.

In den ersten vier Testspielen kassierte Deutschland drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang im ersten Duell mit WM-Auftaktgegner Slowakei (7:3). Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) sowie am Samstag (16.15 Uhr/jeweils MagentaSport) testet die deutsche Auswahl in Garmisch-Partenkirchen und in Zell am See gegen Österreich. In den letzten beiden Partien am 4. und 6. Mai gegen Frankreich sollen neben den NHL-Spielern auch die Profis der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Fischtown Pinguins dazukommen.

Die WM beginnt für das deutsche Team am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei.

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Überblick:

Tor: Tobias Ancicka (Kölner Haie), Florian Bugl (Straubing Tigers), Mathias Niederberger (Red Bull München)

Verteidigung: Tobias Fohrler (HC Ambri Piotta/Schweiz), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Julius Karrer, Marcus Weber (beide Nürnberg Ice Tigers), Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn (beide Kölner Haie), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)

Angriff: Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Daniel Fischbusch, Matthias Plachta (beide Adler Mannheim), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (beide Red Bull München), Daniel Pfaffengut (Schwenninger Wild Wings), Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz), Philipp Krauß, Wojciech Stachowiak (beide ERC Ingolstadt), Marc Michaelis (EV Zug/Schweiz), Joshua Samanski, Parker Tuomie (beide Straubing Tigers), Justin Schütz (Kölner Haie), Samuel Soramies (Augsburger Panther)