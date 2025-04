Eishockey-Frauen: Feldmeier verletzungsbedingt abgereist

Die deutschen Eishockey-Frauen müssen für den Rest der laufenden Weltmeisterschaft auf Franziska Feldmeier verzichten. Die 26 Jahre alte Angreiferin zog sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Norwegen (5:2) eine Verletzung zu und reiste von den Titelkämpfen in Tschechien ab. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag mit.

Eine Nachnominierung gibt es zunächst nicht. Das deutsche Team von Bundestrainer Jeff MacLeod trifft am Montag (11.00 Uhr) auf Ungarn, am Dienstag steht das Gruppenfinale gegen Japan an. Die DEB-Auswahl hat mit einem Sieg aus zwei Spielen zumindest die theoretische Chance auf den Gruppensieg. Diesen hatte das Team angepeilt, um im Viertelfinale aller Voraussicht nach den Topfavoritinnen aus Kanada und den USA aus dem Weg gehen zu können. Die bestplatzierten drei Mannschaften der Gruppe B qualifizieren sich für die Runde der letzten acht.