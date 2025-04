Eishockey-Frauen starten mit Sieg in WM-Vorbereitung

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die WM in Tschechien gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang in Füssen die Schweiz mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Franziska Feldmeier, Carina Strobel und Ronja Hark erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

"Das Spiel war ein toller weiterer Schritt auf unserem Weg, den wir eingeschlagen haben", sagte MacLeod: "Wir haben heute mit vier Reihen gespielt, auch die jüngeren Spielerinnen haben viel Eiszeit bekommen." Im letzten Test trifft das Team am Sonntag (15.00 Uhr) auf Japan.

Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am 9. April in Budweis gegen Schweden. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe B sind Norwegen, Ungarn und Japan. Die ersten drei Teams erreichen das Viertelfinale. Im vergangenen Jahr hatte die DEB-Auswahl nur knapp das Halbfinale verpasst, im Februar schaffte sie in Bremerhaven die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina 2026. Diesmal hat MacLeod große Ziele: "Wir wollen eine Medaille."