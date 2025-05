Die Eishockey-Weltmeisterschaft steht kurz bevor. Auch bei Deutschland laufen die Vorbereitungen. Vor allem Moritz Seider soll eine entscheidende Rolle einnehmen.

Bundestrainer Harold Kreis hat Moritz Seider vor dem WM-Start als prägenden Kopf der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft hervorgehoben. Man habe den NHL-Verteidiger "nicht von ungefähr zum Kapitän ernannt", sagte Kreis in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)".

Seider sei "ein junger Mann, der Respekt von seinen Kollegen genießt. Nicht allein durch seine Leistung auf dem Eis, sondern durch seine Persönlichkeit, durch seine Ansichtsweise." Für Kreis ist dabei vor allem entscheidend, wie der Verteidiger von den Detroit Red Wings kommuniziert: "Was er anspricht, wie er es anspricht – das ist vorbildlich."

Seider ist mit 24 Jahren der jüngste WM-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft seit mehr als 50 Jahren. Nur Alois Schloder war 1971 ein halbes Jahr jünger. Seider sei jemand, "der die Mannschaft mitnimmt. Und seine Mitspieler gehen bei ihm, so wie er es macht, gern mit", lobte der 66 Jahre alte Coach.

Die 88. Eishockey-WM startet am Freitag in Schweden und Dänemark. Deutschland trifft im dänischen Herning am Samstag (ab 16.20 Uhr im Liveticker) zunächst auf Ungarn, die weiteren Gegner in Gruppe B sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Dänemark. Ziel des Teams ist das Erreichen des Viertelfinals. Nach Olympia-Silber 2018 und WM-Silber 2023 sind die Ansprüche beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) insgesamt gestiegen. Im Vorjahr war im Viertelfinale gegen die Schweiz Schluss.