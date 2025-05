Die deutsche Eishockeynationalmannschaft erwartet bei dieser WM eine besondere Konstellation. Aufgrund des Spielplans steht das DEB-Team beim Start gegen Ungarn am Samstag ( ab 15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn und ran.de ) direkt unter Druck.

"Wir nehmen es, wie es kommt", sagte DEB-Vizekapitän Marc Michaelis über den Spielplan der Eishockey WM 2025.

Anders als im Jahr zuvor startet das deutsche Team in der Gruppe B mit einem vermeintlich leichteren Programm ins Turnier. Nach dem Auftakt gegen Ungarn am Samstag (ab 15:45 Uhr live auf ProSieben, Joyn und ran.de) folgen am Sonntag und Dienstag die Duelle gegen Kasachstan und Norwegen.

ran erklärt, warum der Spielplan in diesem Jahr so besonders ist.