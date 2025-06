WM 2026: DEB-Team in der Vorrunde gegen Schweiz und Österreich

Bei der WM im nächsten Jahr trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Vorrunde auf den Gastgeber Schweiz und den Nachbarn Österreich. Weitere Gegner in der Gruppe A in Zürich sind Weltmeister USA, Finnland, Aufsteiger Großbritannien, Ungarn und Lettland. In der Gruppe B in Fribourg spielen Dänemark, Kanada, Italien, Norwegen, Slowakei, Slowenien, Schweden und Tschechien.