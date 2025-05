Eishockey-WM: DEB-Team gegen Schweiz chancenlos - nach Traumstart abgestürzt

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach drei Siegen zum Start den ersten Rückschlag bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden kassiert.

Revanche missglückt, Siegesserie gerissen: Nach ihrem perfekten WM-Start ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen den Vizeweltmeister Schweiz böse abgestürzt. Mit 1:5 (0:0, 0:4, 1:1) im Klassiker kassierte das Team von Bundestrainer Harold Kreis nicht nur im vierten Spiel die erste Niederlage, sondern auch die höchste bei einer Weltmeisterschaft gegen den Erzrivalen seit 20 Jahren. Dennoch stehen die Chancen auf das Viertelfinale weiter gut.

Vor 5391 Zuschauern in Herning brach die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die vor einem Jahr bereits im Viertelfinale an der Schweiz gescheitert war, im zweiten Drittel ein. Damit setzte sich eine lange Pleitenserie fort: Damien Riat (25.), Sven Andrighetto (26./34./35./49.) schossen die Eidgenossen zum siebten Sieg in Folge seit 2002 in einem WM-Gruppenspiel gegen Deutschland. Der Mannheimer Marc Michaelis erzielte den Ehrentreffer (59.).

Höher verlor das deutsche Team bei einer WM gegen den Nachbarn nur 1937 - mit 0:6. 2005 hatte es ebenfalls ein 1:5 gegeben. Auch der Schweiz-Experte im Tor konnte die "Nati" nicht stoppen: Nach seinen Siegen in den Viertelfinals 2021 und 2023 ging Goalie Mathias Niederberger erstmals als Verlierer in einem WM-Spiel gegen die Eidgenossen vom Eis.

Im nächsten Spiel am Samstag (12:20 Uhr live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) warten die USA, die restlichen Vorrundengegner sind Weltmeister Tschechien und Gastgeber Dänemark. Ein Sieg würde aller Voraussicht nach zum Weiterkommen reichen.