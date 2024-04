Eishockey-WM der Frauen: USA und Kanada im Finale

Anzeige

Bei der Eishockey-WM der Frauen in den USA kommt es zum großen nordamerikanischen Finale zwischen dem Team des Gastgebers und Kanada. Damit erhalten die Kanadierinnen am Sonntag (23.00 Uhr) die Gelegenheit zur Revanche für die bittere 3:6-Pleite des Vorjahres im eigenen Land.

Die USA setzten sich am Samstag in Utica/Bundesstaat New York im Halbfinale 5:0 gegen Finnland durch, überragende Spielerin war Laila Edwards mit drei Treffern. Die Rekord-Weltmeisterinnen aus Kanada gewannen gegen den deutschen Viertelfinal-Bezwinger Tschechien 4:0.

Bei den bisherigen 22 WM-Turnieren haben nur Kanada (12 Siege) und die USA (10) den Titel geholt. Lediglich einmal standen sich beide Teams nicht im Finale gegenüber: 2019 gewannen die USA gegen Finnland.

Die deutschen Frauen hatten am Samstag den so wichtigen fünften Rang knapp verpasst und damit auch eine große Chance für das kommende Jahr vergeben. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod verlor das Platzierungsspiel gegen die Schweiz mit 2:3 und beendete das Turnier als Sechster. Platz fünf hätte die Qualifikation für die Gruppe A bei der WM 2025 in Tschechien bedeutet.