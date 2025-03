Eishockey: WM-Kader der DEB-Frauen ohne große Veränderungen

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod vertraut bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien (9. bis 20. April) fast dem identischen Team, das zuletzt in Bremerhaven die erste Olympia-Qualifikation seit 2014 perfekt gemacht hat. In sein 25-köpfiges Aufgebot berief der 54-jährige Kanadier zehn Spielerinnen des frischgebackenen deutschen Meisters Memmingen Indians, acht kommen aus Übersee oder Schweden, darunter Torhüterin Sandra Abstreiter (Montreal Victoire) und Emily Nix (SDE Stockholm).

"Wir wollen eine Medaille", sagte MacLeod, der nur eine Veränderung im Vergleich zur erfolgreichen Olympia-Qualifikation vornahm: "Wenn alle dabei sein können, wollen wir auch alle dabei haben". Lediglich Katharina Häckelsmiller vom ERC Ingolstadt musste der Memmingerin Anna Rose weichen.

Am kommenden Dienstag startet das DEB-Team in Füssen in die Vorbereitung. Dort findet auch das erste von zwei Länderspielen auf dem Weg zur WM statt, Gegner ist die Schweiz (3. April, 15.00 Uhr). Im WM-Spielort Budweis bestreitet die DEB-Auswahl das zweite Vorbereitungsspiel gegen den späteren Gruppengegner Japan. Das Spiel findet am 6. April (15.00 Uhr) statt.

Zum Turnierstart trifft die DEB-Auswahl am 9. April (11.00 Uhr/MagentaTV) auf Schweden. In der Gruppe B warten im weiteren Turnierverlauf Norwegen, Ungarn und Japan. Die drei bestplatzierten Teams aus der Gruppe B ziehen ins Viertelfinale ein.

Der Kader im Überblick:

Tor: Sandra Abstreiter (Montreal Victoire/PWHL), Lisa Hemmerle (ERC Ingolstadt), Chiara Schultes (ECDC Memmingen Indians)

Verteidigung: Tabea Botthof (Mad Dogs Mannheim), Daria Gleißner, Ronja Hark, Charlott Schaffrath, Carina Strobel, Hanna Weichenhain (alle ECDC Memmingen Indians), Katharina Jobst-Smith (University of Minnesota/Duluth/USA), Tara Schmitz (Mad Dogs Mannheim)

Angriff: Anne Bartsch, Franziska Feldmeier, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Jule Schiefer (alle ECDC Memmingen Indians), Alexandra Boico (ESC Geretsried), Nina Christof (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Laura Kluge (Toronto Sceptres), Celina Haider (ERC Ingolstadt), Emily Nix (SDE HF Stockholm/SWE), Charleen Poindl (ES Weißwasser), Svenja Voigt (St. Cloud State University/USA), Lilli Welcke, Luisa Welcke (beide Boston University/USA)