Eishockey-WM: Kanada fügt Schweden erste Niederlage zu

Kanadas Eishockey-Stars um Sidney Crosby haben der schwedischen Nationalmannschaft im letzten WM-Gruppenspiel die erste Niederlage des Turniers zugefügt. Der Rekordweltmeister gewann gegen den bis dahin makellosen Gastgeber mit 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) und rückte in Gruppe A noch auf den ersten Platz vor.

Travis Sanheim (1.), Tyson Foerster (8.), Ryan O'Reilly (14.), Macklin Celebrini (31.) und Nathan MacKinnon (45.) trafen am Dienstagabend in Stockholm für die Kanadier. Elias Lindholm (4.), Marcus Johansson (24.), und Rasmus Andersson (57.) erzielten die Treffer für die Schweden, die nun auf Titelverteidiger Tschechien treffen.

Kanada trifft derweil auf Dänemark, das sich am Dienstag in einem Krimi gegen die deutsche Mannschaft durchgesetzt hatte (2:1 nach Penaltyschießen). Die Viertelfinals finden am Donnerstag statt. In den weiteren Paarungen trifft die USA auf Finnland und die Schweiz auf Österreich.