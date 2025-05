Eishockey-WM: Schweiz fügt USA erste Niederlage zu

Vizeweltmeister Schweiz hat den USA bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark die erste Niederlage zugefügt. Die Eidgenossen überzeugten in der deutschen Vorrundengruppe B in Herning mit einem 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)-Sieg und zogen mit sieben Punkten aus drei Spielen an den Amerikanern vorbei.

Nach einem Pfostenschuss des nachgereisten NHL-Stürmers Kevin Fiala (12.) brachten Damien Riat (13.) und Jonas Siegenthaler (16.) die überlegenen Schweizer vor 5741 Zuschauern früh mit 2:0 in Führung. Im zweiten Drittel ließ das Team von Trainer Patrick Fischer mehrere hochkarätige Chancen aus. Doch das rächte sich nicht, weil Dean Kukan (52.) im Schlussabschnitt erhöhte.

Die Schweizer "Nati" ist am Donnerstag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) der vierte Vorrundengegner der DEB-Auswahl. Die Amerikaner enttäuschten nach zwei mühelosen Siegen gegen die Außenseiter Dänemark (5:0) und Ungarn (6:0).

In der Gruppe A in Stockholm feierte Österreich nach zwei knappen Niederlagen gegen die Favoriten Finnland (1:2) und Schweden (2:4) im dritten Anlauf den ersten Sieg. Beim 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Slowakei gab Team Austria zwar einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, setzte sich am Ende aber doch noch durch.