Eishockey-WM: Schweizer schießen Ungarn vom Eis - Österreich hofft auf das Viertelfinale

Der deutsche Gruppengegner Schweiz schoss Aufsteiger Ungarn am Sonntagabend bei der Eishockey-WM vom Eis. Österreich wahrt die Chance auf das Viertelfinale.

In der deutschen Gruppe B in Herning setzte die Schweiz ihren Siegeszug bei der Eishockey-WM 2025 fort. Mit 10:0 (2:0, 3:0, 5:0) gegen Aufsteiger Ungarn gelang der fünfte Dreier in Folge, damit ist noch Platz eins möglich.

Weltrekordler Andres Ambühl erzielte in seinem 347. Länderspiel drei Tore, der 41-Jährige bestreitet seine 20. und letzte WM.

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Schweden und Dänemark ihre Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Das Team von Trainer Roger Bader bezwang im vorletzten Vorrundenspiel der Gruppe A in Stockholm Slowenien mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Mit einem weiteren Erfolg am Dienstag (12.20 Uhr) gegen Lettland könnten die Österreicher erstmals seit 1994 den Sprung unter die besten acht schaffen.