Grünes Licht: Stützle kommt zur Eishockey-WM

NHL-Star Tim Stützle verstärkt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Dänemark. Der Stürmer der Ottawa Senators hat nach dem Play-off-Aus und ein paar Tagen Bedenkzeit kurz vor dem Turnierstart seine Teilnahme zugesagt. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitagabend bekannt. Für den 23-Jährigen ist es die zweite WM, 2022 hatte er wegen einer Knieverletzung vorzeitig abreisen müssen, im vergangenen Jahr legte sein Klub wegen einer Schulterverletzung ein Veto ein.

"Tim hat direkt nach seinem Saisonende in der NHL bereits nochmal öffentlich geäußert, dass er gerne zu uns kommen möchte. Insofern freuen wir uns, dass wir nun in Ruhe alle Formalitäten geklärt haben und er zu uns stoßen wird", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. "Wir freuen uns natürlich, dass mit Tim ein Spieler von sehr hoher Qualität zu uns stößt und uns weiter verstärkt für das Turnier", erklärte Bundestrainer Harold Kreis: "Er hat auch in der abgelaufenen NHL-Saison seine Stärken bewiesen und eine großartige Spielzeit im Team der Senators abgeliefert." Platz für Stützle im WM-Kader machen muss der Berliner Marcel Noebels.

Stützle hatte Bundestrainer Harold Kreis schon im Februar bei dessen Nordamerikareise signalisiert, dass er, wenn er fit sei, "extrem gerne für Deutschland spielen will". Nach dem Aus im NHL-Achtelfinale gegen die Toronto Maple Leafs wiederholte er im Interview zum Saisonabschluss in Ottawa, dass er "es lieben würde", aber erstmal seinem Körper "ein paar Tage geben" wolle, "um neu zu starten". Künast sprach davon, dass Stützle "nicht bei 100 Prozent" sei. Ein WM-Einsatz ergebe nur Sinn, wenn er "selbst sagt, er fühlt sich so fit, dass er spielen kann".

Der ehemalige Mannheimer hat sich in Ottawa zu einem der besten Stürmer der Liga entwickelt, der sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter glänzt. In seiner fünften Saison erreichte er erstmals mit Ottawa die Play-offs. Weil die NHL-Profis John-Jason Peterka und Nico Sturm und ihre insgesamt 18 Tore bei den letzten beiden Weltmeisterschafen in diesem Jahr fehlen, ist Stützle eine wichtige Verstärkung.