Klares Ziel bei U20-WM: DEB-Team kämpft um Klassenerhalt

Nach mehreren heftigen Klatschen bei der vergangenen Ausgabe geht es für die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in Schweden einzig und allein um den Klassenerhalt. "Ganz klar, das Ziel ist es für uns, in der A-Gruppe zu bleiben und aus dem Turnier herauszugehen und zu sagen: Das war eine gute Weltmeisterschaft", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter den Eishockey News.

Nach dem Auftakt gegen Finnland am Mittwoch (14.30 Uhr/MagentaSport) trifft das Team des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) in der Vorrundengruppe A noch auf Schweden (28. Dezember), Lettland (30. Dezember) und Titelverteidiger Kanada (31. Dezember/alle um 19.30 Uhr), gegen den Deutschland vor einem Jahr ein 2:11-Debakel erlebte. Bis auf die Letten gehören alle Gegner zu den Medaillenanwärter.

Die Vorbereitung auf das Turnier verlief zudem nicht nach Wunsch. In allen vier Testspielen setzte es Niederlagen, drei davon gegen die Schweiz, Norwegen und die Slowakei aber erst nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Vor allem die 5:6-Pleite nach Overtime zwei Tage vor Heiligabend gegen die Slowaken ärgerte Abstreiter.

"Wir haben uns in vielen Bereichen des Spiels im Vergleich zu der Partie gegen Norwegen verbessert", sagte Abstreiter: "Nichtsdestotrotz waren wir enttäuscht, nach einer 5:2-Führung am Ende mit einer Niederlage dazustehen. Wir werden dennoch die positiven Dinge in das WM-Turnier mitnehmen und versuchen mehr Konstanz in unser Spiel zu bringen."

Die deutsche U20-Auswahl spielt seit 2019/20 durchgehend in der Top-Division. Diesmal könnte gar nur ein einziger Sieg zum Klassenerhalt reichen. Still und heimlich änderte der Weltverband IIHF den Modus: Die Relegation zwischen den Tabellenletzten beider Gruppen wurde auf ein Spiel begrenzt.