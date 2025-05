"Brutale Qualität": Große Vorfreude auf Stützle

Nach der späten WM-Zusage von Tim Stützle ist die Vorfreude bei den deutschen Eishockey-Nationalspielern groß. "Er ist einer der Topspieler der NHL. Mit seiner unglaublichen Offensivkraft wird er uns enorm weiterhelfen", sagte Stürmer Dominik Kahun nach dem 6:1-Auftaktsieg gegen Ungarn, "da können sich die Fans drauf freuen."

Der Angreifer der Ottawa Senators hatte sich nach dem Play-off-Aus ein paar Tage Pause erbeten, weil er leicht angeschlagen war. Am Freitagabend gab sein Klub grünes Licht für den Flug nach Dänemark. "Kein anderer, kein Fan, kein Journalist kann in seinen Körper reinschauen", betonte Kapitän Moritz Seider: "Er wird ein unheimlicher Gewinn für die Mannschaft. Trotzdem muss man fair sein, ihm ein paar Tage zu geben, um ins Turnier zu kommen."

Stützle soll am Sonntag im WM-Spielort Herning eintreffen und am Montagmorgen zum ersten Mal mit dem deutschen Team trainieren. Im zweiten Gruppenspiel am Nachmittag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Kasachstan steht der 23-Jährige noch nicht zur Verfügung. Der erste Einsatz ist am Dienstag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Norwegen geplant.

Stützle, der bereits bei der WM 2022 spielte, wegen einer Knieverletzung aber vorzeitig abreisen musste, ist nach Seider, Torhüter Philipp Grubauer und Stürmer Lukas Reichel der vierte NHL-Profi im deutschen Team. "Er hat brutale Qualität, wie er sich in Ottawa von Jahr zu Jahr steigert", schwärmte Reichel, "er hat sich da einen Riesennamen gemacht."