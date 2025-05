Sportwetten: Kein Zweifel an deutschem WM-Auftaktsieg

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet erfolgreich in die WM in Schweden und Dänemark. Davon ist Sportwettenanbieter bwin überzeugt. Gelingt dem DEB-Team von Bundestrainer Harold Kreis im ersten Gruppenspiel am Samstag gegen Underdog Ungarn ein Sieg nach 60 Minuten, zahlt bwin das 1,17-Fache des Einsatzes zurück. Geht das Spiel in die Overtime, liegt die Quote bei 7,75.