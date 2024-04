Start nach Maß: DEB-Frauen gewinnen zum WM-Auftakt klar

Anzeige

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft in den USA gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang zum Auftakt am Donnerstag Aufsteiger Dänemark mühelos mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Am Samstag (21 Uhr MEZ/MagentaSport) geht es für Deutschland mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Japan weiter.

Lilli Welcke erzielte 14 Sekunden vor Ende des ersten Drittels nach Vorlage ihrer Zwillingsschwester Luisa Welcke den Führungstreffer der Deutschen. Laura Kluge (40.) im Powerplay, Ronja Hark (45.), Jule Schiefer (53.) und Emily Nix (58.) legten vor 1385 Zuschauern im Adirondack Bank Center von Utica im Bundesstaat New York nach. Nicoline Jensen (57.) sorgte für den dänischen Ehrentreffer.

Der Sieg geriet kaum in Gefahr, einzig die Chancenverwertung war lange das Manko der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB). Die Däninnen tauchten nur selten vor Torhüterin Sandra Abstreiter auf, die als einzige deutsche Spielerin in der nordamerikanischen Profiliga PWHL spielt.

In der Gruppe B warten neben Japan noch Schweden (Montag) und China (Dienstag) auf das deutsche Team, das bei der WM im letzten Jahr Platz acht belegte. Die drei besten Teams der Fünfergruppe erreichen das Viertelfinale, das auch das Ziel von Deutschland ist.