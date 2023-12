U20-WM: DEB-Team überrascht zum Auftakt

Anzeige

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM im schwedischen Göteborg einen überraschenden Auftaktsieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter setzte sich am Mittwoch mit 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) gegen Medaillenkandidat Finnland durch und machte damit schon im ersten Spiel einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Schon am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) steht das Duell mit dem favorisierten Gastgeber Schweden an.

Veit Oswald (6./35.), Niklas Hübner und Roman Kechter (34.) erzielten die Treffer für die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB). Torhüter Philipp Dietl parierte 40 Schüsse der Finnen. In der Vorrundengruppe A trifft das DEB-Team, das seit 2019/2020 erstklassig spielt und bei der vergangenen Ausgabe Platz acht belegte, noch auf Lettland (30. Dezember) und Titelverteidiger Kanada (31. Dezember/beide um 19.30 Uhr).

"Der Einsatz, die Laufbereitschaft und der unbedingte Wille, für das Team alles zu geben, hat mir besonders gut gefallen", sagte Bundestrainer Abstreiter: "Wir haben gegen die Finnen gesehen, was möglich ist, wenn wir an uns glauben. Wir werden jetzt so gut wie möglich regenerieren, um gegen die Schweden wieder mit der gleichen Einstellung wie heute in die Partie zu gehen."

Vor dem Turnier hatte Abstreiter betont, das Ziel liege primär auf dem Klassenerhalt. Bei der vergangenen Ausgabe hatte die deutsche Mannschaft mehrere hohe Niederlagen kassiert - unter anderem ein 2:11 gegen Kanada.