USA verhindern peinliche Niederlage - Schweden gewinnt weiter

Die USA haben vor dem Duell gegen Deutschland bei der Eishockey-WM nur mit Mühe eine peinliche Niederlage verhindert. Zwei Tage nach der Pleite gegen Vizeweltmeister Schweiz (0:3) gewann der Favorit im dänischen Herning trotz eines zwischenzeitlichen Vier-Tore-Vorsprungs nur mit 6:5 (4:1, 1:2, 0:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Norwegen. In der Gruppe B liegen die US-Amerikaner hinter der deutschen Mannschaft auf Platz zwei, am Samstag (12.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) kommt es zum direkten Aufeinandertreffen.

In der Gruppe A setzte Co-Gastgeber Schweden den perfekten Start in das Turnier fort. In Stockholm bezwangen die Skandinavier Lettland mit 6:0 (0:0, 2:0, 4:0) und verdrängten mit dem vierten Sieg im vierten Spiel Kanada von der Spitzenposition. Auf dem dritten Rang liegt die Slowakei, die im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) gegen Frankreich gewann.

In Herning startete der zweimalige Weltmeister USA dominant, Cutter Gauthier (5.) und Clayton Keller (8.) sorgten schnell für eine 2:0-Führung. Nach dem norwegischen Anschlusstreffer durch Stian Solberg (10.) bauten Tage Thompson (13.) und Michael McCarron (18.) den Vorsprung noch im ersten Drittel weiter aus.

Nach dem zweiten Treffer durch Thompson (23.) kämpfte sich der noch sieglose Außenseiter dann dank Solberg (27.) und Martin Ronnild (33.) plötzlich wieder zurück in die Partie. Im dritten Drittel sorgten Noah Steen (52.) und Solberg (59.) mit seinem dritten Treffer gar für den Ausgleich, ehe in der Verlängerung dann Thompson mit Tor Nummer drei die Entscheidung besorgte.

Im zweiten Spiel der Gruppe B jubelte derweil der zweite Co-Gastgeber Dänemark über den ersten Sieg. Gegen Kasachstan setzten sich die Dänen 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) durch.