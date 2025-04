WM: Eishockey-Frauen feiern ersten Sieg

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM in Tschechien ihren ersten Sieg geholt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod schlug Aufsteiger Norwegen am Samstag 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) und machte einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale. In der ersten Partie hatten die Frauen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ein 2:5 gegen Schweden kassiert.

Celina Haider (8.) und Franziska Feldmeier (18.) brachten die deutsche Mannschaft mit 2:0 in Führung. Den Anschlusstreffer durch Mathea Fischer (19.) konterte Jule Schiefer (23.) zu Beginn des zweiten Drittels. Nach dem zweiten norwegischen Treffer durch Andrea Dalen (32.) sorgte Katarina Jobst-Smith (40.) für das 4:2. Lilli Welcke (60.) erzielte den Endstand.

Damit wahrte Deutschland zumindest die theoretische Chance auf den Gruppensieg. Diesen hatte das Team angepeilt, um im Viertelfinale aller Voraussicht nach den Topfavoritinnen aus Kanada und den USA aus dem Weg gehen zu können.

In den zwei verbleibenden Spielen der schwächeren Gruppe B trifft die DEB-Auswahl am kommenden Montag (11.00 Uhr) auf die Ungarinnen, gegen die sich Deutschland in der Olympia-Qualifikation im Februar durchgesetzt hatte, und einen Tag später (15.00 Uhr/alle MagentaSport) auf Japan.

Die ersten drei Teams erreichen das Viertelfinale, für das alle Mannschaften der Gruppe A bereits qualifiziert sind. Im vergangenen Jahr hatte das Team um Kapitänin Daria Gleißner sowohl das Halbfinale als auch das Spiel um Platz fünf und den Aufstieg in Gruppe A nach vier Siegen in der Vorrunde nur denkbar knapp verpasst.