Und auch bei der Altersfreigabe gibt es eine Revolution: Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat die Freigabe angepasst, die Simulation ist nicht mehr ab 0, sondern erst ab 12 Jahren freigegeben. Es ist das erste Mal in der langen Geschichte der Simulation, dass die Altersfreigabe erhöht wurde.

Die Fans der beliebten FIFA-Reihe müssen sich umgewöhnen. Denn FIFA heißt bekanntlich nicht mehr FIFA. Der neueste Teil der Reihe, der am 29. September erscheinen wird, trägt den Namen "EA Sports FC 24".

Hinzu kommen "Ingame-Käufe und zufällige Objekte" wie die umstrittenen Lootboxen aus dem Spielmodus Ultimate Team. Und bei "Chats" geht es um Gefahren wie Cybermobbing oder Drohungen. All das führte zur Freigabe ab 12 Jahren.

EA Sports bestätigte die Maßnahme der "Gameswirtschaft": "Obwohl es keine wesentlichen Änderungen an unseren Spielmechaniken gab, haben Madden NFL und EA SPORTS FC in diesem Jahr in Deutschland höhere Altersfreigaben und neue Deskriptoren erhalten, da die lokale Gesetzgebung neue Regeln für das USK-Einstufungsverfahren festgelegt hat."

Man wolle alle Maßnahmen unterstützen, "die richtigen Computer- und Videospiele für ihre Familien auszuwählen".