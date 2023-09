Football Manager 24: Diese neuen Features gibt es im Spiel

Anzeige

Am 6. November kommt Football Manager 24 in den Handel. ran zeigt, welche Neuerungen in der Fußballmanager-Simulation bislang bekannt sind.

Entwickler "Sega" hat für den 6. November 2024 den Release der nächsten Ausgabe der Serie Football Manager angekündigt.

Ab diesem Zeitpunkt können die deutschen Fußballfans, die gerne selbst virtuell die Rolle des Managers übernehmen, Football Manager 24 zocken.

Schon jetzt wurden einige Neuerungen bzw. neue Features vom Hersteller offiziell bestätigt. So wird das Game erstmals auch in Japan vertrieben, entsprechend wurde die dortige J-League ins Spiel integriert.

Aber auch abseits dieser zusätzlichen Ligen gibt es durchaus spannende Neuerungen im FM24, der laut "Sega" auch der letzte seiner Art sein soll. Für den Football Manager 25 hat der Hersteller bereits eine umfangreiche Überarbeitung der Match Engine angekündigt.

Für den FM 24 gibt der offizielle Trailer, der am 12. September erschien, schon mal Einblicke in ein paar Veränderungen bzw. neue Feature. So können FM23-Zocker ihre aktuellen Spielstände erstmals in die nachfolgende FM-Ausgabe transformieren und dort einfach weiterspielen.