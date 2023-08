NHL 24 angekündigt: Mit Nervenkitzel und brutalen Checks

Anzeige EA Sports hat erste Informationen zum Eishockey-Spiel NHL 24 bekanntgegeben, welches am 6. Oktober erscheinen wird. von Oliver Jensen Das Videospiel NHL geht in die nächste Runde. EA SPORTS hat angekündigt, dass NHL 24 am 6. Oktober 2023 für PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 und Xbox One erscheint. Cale Makar, der Superstar-Verteidiger der Colorado Avalanche, wurde zum Cover-Athleten für das diesjährige Spiel ernannt.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"NHL 24 repräsentiert alles, was ich am Eishockey liebe - es ist schnell, körperlich und macht viel Spaß. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans das Spiel in die Hände bekommen, um die Intensität von NHL 24 selbst zu spüren", wird Makar in der Pressemitteilung zitiert.

Nervenkitzel und Erschöpfung soll spürbar sein Das Spiel soll "den Nervenkitzel und die Erschöpfung von hochintensiven Spielen" realistisch einfangen. Durch das Sustained Pressure System werden offensiv orientierte Spieler, die Druck in der Angriffszone ausüben, belohnt und lösen den Vorteil Sustained Pressure aus, der die Attribute ihres Gegners für begrenzte Zeit senkt und mehr Raum für Bewegung und Aufbau von Spielzügen schafft. Mit dem Goalie Fatigue System erfährt der Torhüter des Gegners umso mehr Ermüdung, je mehr Pucks auf sein Tor geschossen werden. Dies beeinflusst die Reaktionsfähigkeit des Torhüters, die im Laufe der Zeit abnimmt. Bis zu 75 neue Torhüteranimationen helfen dabei, diese In-Game-Handlung lebendig zu gestalten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Überarbeitete Physik und Animationen Dank überarbeiteter Physik und Animationen soll Physics-Based Contact den physischen Kontakt revolutionieren und realistische Körperchecks bieten. Für diejenigen, die gerne körperlich spielen, können Spieler jetzt das Glas zerbrechen und ihren Gegner auf die Bank schicken. "Dies ist ein Spiel, das von Hockeyfans für Hockeyfans gemacht wurde und die volle Intensität des Hockeys in unser Gameplay zu bringen, war in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk für uns in NHL 24", sagt Mike Inglehart, Creative Director bei EA Vancouver. "Mit dem neuen Erschöpfungsmotorsystem und Gameplay-Funktionen, die die physische Natur des Hockeys wirklich einfangen, bietet NHL 24 realistische Körperchecks und eine tiefere defensive Werkzeugkiste mit einer Auswahl neuer Taktiken, die dem Franchise ein völlig neues Maß an Immersion verleihen."