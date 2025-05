Die Spieler des 1. FC Köln treffen sich zur vorgezogenen Aufstiegsfeier im Geißbockheim. Dabei ist das Worst-Case-Szenario noch möglich.

Wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Nach dem 2:1-Sieg in der 2. Liga beim 1. FC Nürnberg am Freitagabend ist der 1. FC Köln offenbar schon in Aufstiegsstimmung.

Am Samstag trafen sich Mannschaft und Betreuerstab am Geißbockheim, um der Konkurrenz nach Möglichkeit beim Patzen zuzusehen. So zumindest der Plan.

Hätten die SV Elversberg und der SC Paderborn ihre Spiele am Samstag nicht gewonnen, hätte der FC den Aufstieg quasi auf der Couch finalisiert - oder eben im Vereinsheim. So weit, so gut.

Doch wie der "Express" berichtet, schleppten die Spieler schon mal literweise Bier und Pizza an, um sich warm zu feiern.

