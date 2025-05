"Rasche Entspannung": HSV mit Bilanz nach Aufstiegsparty

Der Hamburger SV hat nach der wilden Aufstiegsparty im Volksparkstadion eine erste Bilanz gezogen. "In Anbetracht der Gesamtlage und des erfolgten Platzsturms haben wir eine überschaubare Anzahl an Verletzten", sagte Veranstaltungsleiter Jan Groninger. Die Feuerwehr Hamburg hatte von 19 schwer verletzten Fans und einer Person in Lebensgefahr berichtet. Der Notfall ereignete sich laut Klub-Angaben aber unabhängig vom Platzsturm.