Hamburger SV: Die Bundesliga hat euch vermisst – endlich seid ihr wieder da!

Der HSV kehrt nach sieben Jahren in die Bundesliga zurück. Endlich. Das Fußball-Oberhaus hat euch vermisst.

von Luca Ostermeier

"An der Elbe werden Träume wahr."

Um 22:25 Uhr Ortszeit wurde der größte Hamburger Traum Realität. Der HSV macht nach sieben Jahren Leidenszeit den Aufstieg perfekt. Der Volkspark explodiert, eine gesamte Stadt ist in Ekstase.

Bei den 57.000 Fans im Stadion gibt es kein Halten mehr. Die Dämme brechen, die Zäune auch. Der Rasen ist ein einziges blau-weißes Menschenmeer. Diese Bilder zeigen: Kein Verein hat es mehr verdient. Keine Anhängerschaft hat es mehr verdient.

Immer treu geblieben, ins Stadion gegangen, gejubelt, gebetet, gehofft, geflucht, gelitten – und nie aufgegeben. Allem Spott der Fußballwelt zum Trotz, jeden Rückschlag verarbeitet und nun den verdienten Lohn dafür kassiert.

Besonders dank dieser Fans steht der HSV in der nächsten Saison wieder da, wo der Verein hingehört und lange vermisst wurde. Und die Bundesliga darf sich freuen, dass sie diesen Klub wieder hat.

So schön die Fußballmärchen von Heidenheim und Co auch sind, sehnt sich doch die Bundesliga nach einer Fußballgroßmacht wie dem HSV – zumindest, was die Fans, das Stadion und die Strahlkraft des Vereins angeht.