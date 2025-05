1. FC Köln: Lemperle zunächst auf der Bank

Zunächst ohne Angreifer Tim Lemperle nimmt der 1. FC Köln den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga ins Visier. Trainer Friedhelm Funkel lässt den 23-Jährigen nach dessen turbulenter Woche am letzten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) vorerst auf der Bank. Ihn ersetzt Damion Downs im Sturmzentrum.