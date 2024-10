1. FC Köln: Scouts mit spannender Entdeckung: Podolski-Sohn vor Transfer in die Jugendmannschaft?

Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Marseille befindet sich in der guten Situation, dass Greenwood bis 2029 Vertrag hat. Der Engländer soll sich zudem wohl in seiner neuen Wahl-Heimat fühlen, in der er - zumindest von einigen - mit offenen Armen empfangen wurde. Greenwood hat nach seiner Anklage (u.a. wegen versuchter Vergewaltigung) in England einen schweren Stand, selbst als diese fallen gelassen wurde.