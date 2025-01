Im Gedenken an die Opfer dieses Terrorakts gab es nun vor der Partie gegen Braunschweig, dem ersten Magdeburger Heimspiel seit dem Weihnachtsmarkt-Anschlag, eine Schweigeminute in der Avnet-Arena.

Bei einer Amokfahrt über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg tötete ein 50 Jahre alter Arzt sechs Menschen, verletzte zahlreiche weitere. Zeitgleich spielte damals der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga auswärts bei Fortuna Düsseldorf.

Das Heimspiel des 1. FC Magdeburg am Freitagabend in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig stand ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlages vom 20. Dezember 2024.

Vor dem Zweitliga-Spiel gegen Eintracht Braunschweig ehrte der 1. FC Magdeburg die Ersthelfer der Terror-Attacke am Weihnachtsmarkt.

Zudem wurden die Ersthelfer nach dem Anschlag vor Anpfiff geehrt. "Der 1. FC Magdeburg bedankt sich ausdrücklich bei allen Helferinnen und Helfern, die in diesen schweren Tagen Außergewöhnliches geleistet haben", hieß es auf der Homepage des Zweitligisten vor der Partie, "einige von ihnen sowie betroffene Angehörige sind heute unserer Einladung gefolgt, und wir freuen uns, sie im Stadion willkommen zu heißen".

Die Magdeburger liefen in schwarzen Sondertrikots auf, ebenfalls im Gedenken an die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags. "Dieses Trikot soll nicht nur Zuversicht und Trost spenden, sondern auch als Symbol unserer Unterstützung und Anteilnahme dienen", hieß es dazu in der Ankündigung des Zweitligisten.

Zudem schwiegen im Gedenken an die Opfer in den ersten sechs Minuten des Spiels beide Fanlager, die eine jahrelange Freundschaft verbindet. "Stark bleiben, Magdeburg!" stand auf einem Banner in der Fankurve der Braunschweiger.

"Auch in Stunden tiefer Trauer: Magdeburg steht für immer fest zusammen", hieß es auf einem Plakat der Anhänger der Gastgeber.