1. FC Magdeburg verlängert mit Geschäftsführer Geisthardt

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt die Zusammenarbeit mit seinem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt fort. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 37-Jährigen vorzeitig verlängert. Geisthardt kam im März 2024 zum FCM und kümmert sich seither um die wirtschaftliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung des Vereins.

Klub-Präsident Jörg Biastoch nannte Geisthardt einen "absoluten Glücksfall" für die Magdeburger: "Die unter ihm angeschobene Weiterentwicklung bei zahlreichen Themen im kaufmännischen Bereich trägt bereits heute Früchte. Wir freuen uns sehr, dass wir die gemeinsame Arbeit weiter fortsetzen."