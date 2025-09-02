1. FC Magdeburg verpflichtet Zukowski

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Angreifer Mateusz Zukowski unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt vom polnischen Zweitligisten Slask Wroclaw, über die Laufzeit des Kontrakts machte der Klub keine Angaben. Zukowski wird wegen eines Bruchs des Mittelfußes vorerst aber nicht zur Verfügung stehen und in Magdeburg zunächst die Reha zur Genesung fortführen.

Sport-Geschäftsführer Otmar Schork bezeichnete die Personalie als "Verpflichtung für die Zukunft", Trainer Markus Fiedler zeigte sich zufrieden: "Wir sind froh, dass wir Mateusz verpflichten konnten. Er bringt Elemente mit, die unsere Offensive weiter bereichern und gut ergänzen werden. Mateusz ist technisch stark und sucht den direkten Weg zum Tor."