2. Bundesliga: Fans von Schalke 04 und Hansa Rostock sorgen für Massenschlgerei

Bis zu 6.000 Hansa-Anhänger werden am Samstag in Gelsenkirchen erwartet, dem Klub von der Ostsee droht der Abstieg, zudem ist der Anhang der Rostocker dafür bekannt, durchaus mal zu Ausschreitungen zu neigen.

Aus Sicherheitsgründen wurden vonseiten der Polizei schon vor dem Spiel Maßnahmen ergriffen. So ist der Gästebereich in der Veltins-Arena zur Hochsicherheitszone erklärt worden.

Mehrere hundert Fans der beiden Zweitligisten FC Schalke 04 und Hansa Rostock, die am Samstagnachmittag in der Gelsenkirchener Veltins-Arena aufeinandertreffen (ab 13 Uhr im Liveticker) , lieferten sich bereits Stunden vor dem Anstoß eine Massenschlägerei.

Nun kommt es am Samstag zur Rückkehr der Hansa-Ultras nach Gelsenkirchen nach 16 Jahren, im April 2008 gewann Schalke zuhause in der Bundesliga mit 1:0 gegen Rostock. Zwar spielte Rostock auch im Jahr 2022 in der 2. Bundesliga in Gelsenkirchen, damals galten jedoch noch die Corona-Beschränkungen.

Auch im Hinrunden-Duell der Schalker an der Ostsee kam es im Stadion zu Ausschreitungen, damals allerdings aufgrund von Eskalationen der Gäste-Anhänger aus Gelsenkirchen. Infolge dieser Randale musste die Begegnung in Rostock zwischenzeitlich von Schiedsrichter Nicolas Winter für knapp eine halbe Stunde unterbrochen werden.

Auslöser war, dass Schalker Fans eine Begrenzung zum Bereich der Hansa-Anhänger durchbrochen hatten. Damals siegten die "Königsblauen" auf dem Rasen mit 2:0.