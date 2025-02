2. Bundesliga: Karius rettet Schalke den Sieg - Düsseldorf patzt gegen Fürth

Torhüter Loris Karius hat bei seinem Debüt für Schalke gleich die drei Punkte gegen Preußen Münster gerettet. Fortuna Düsseldorf leistete sich im Aufstiegsrennen einen Ausrutscher.

Loris Karius hat ein überragendes Comeback im deutschen Profifußball hingelegt.

Der Torhüter bewahrte den FC Schalke 04 beim 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster mit starken Reflexen und Übersicht vor einem Gegentreffer - dann schlug S04 spät selbst noch zu. Für Karius, der Stammkeeper Justin Heekeren ersetzte, war es der erste Einsatz in Deutschland seit dem 28. Februar 2021.

"Für einen Torwart ist es immer gut, wenn er sich auszeichnen kann. Aber am Ende stand ich dafür im Tor. Ich habe versucht, der Mannschaft Sicherheit zu geben und das, was aufs Tor kommt, zu entschärfen", sagte Karius bei "Sky": "Das ist mein Job, ich wäre enttäuscht, wenn ich die Bälle nicht halten würde. Fürs Debüt war das schon in Ordnung."