Die Gäste erwischten einen perfekten Start in die Partie. Pichler profitierte von einem fatalen Fehlpass von Lauterns Philipp Klement und blieb im Abschluss cool. Kiel war gegen enttäuschende Gastgeber das bessere Team - und schlug eiskalt zu. Arp erhöhte nach einer Ecke.

Holstein Kiel bleibt nach einem Sieg auf dem Betzenberg dem Hamburger Führungsduo der 2. Bundesliga auf den Fersen. Der KSC schlägt Nürnberg, Wiesbaden verliert in Fürth.

KSC klettert gegen Nürnberg aus dem Keller

Dank eines absoluten Blitzstarts hat der Karlsruher SC einen wichtigen Befreiungsschlag gelandet.

Gegen den enttäuschenden 1. FC Nürnberg setzte sich das Team von Trainer Christian Eichner am Sonntag nach drei sieglosen Spielen in Folge verdient mit 4:1 (1:0) durch. Der FCN verpasste es durch die Pleite, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Paul Nebel brachte den KSC mit einem der schnellsten Tore der Zweitliga-Geschichte in Führung (1.). Für seinen Treffer brauchte der Stürmer, der von einem Ausrutscher von Club-Verteidiger Jannes Horn profitierte, nur zwölf Sekunden. Nürnbergs Toptalent Can Uzun besorgte im zweiten Durchgang den zwischenzeitlichen Ausgleich (60.), den Fabian Schleusener per Kopf konterte (70.). Budu Zivzivadze setzte mit einem Doppelpack den Schlusspunkt (89./90.+4).