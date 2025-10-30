Martin Fraisl beendet mit 32 Jahren seine Karriere – und zieht ein außergewöhnliches Fazit. Eine KI half ihm, den richtigen Moment für das Ende zu finden. Der österreichische Torhüter Martin Fraisl hat im Alter von 32 Jahren sein Karriereende bekannt gegeben – und dabei verraten, dass eine Künstliche Intelligenz bei dieser Entscheidung eine Rolle spielte. Über 300 Spiele hat Fraisl in seiner Laufbahn bestritten, davon 100 Einsätze in der 2. Bundesliga. In Deutschland stand er für SV Sandhausen, FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld zwischen den Pfosten – zuletzt stand er in Portugal bei CD Mafra unter Vertrag.

In einem emotionalen Instagram-Statement blickt Fraisl zurück – auf die Anfänge "in den Niederungen des Fußballs", auf späte Erfolge und auf eine Karriere, die ihn trotz Rückschlägen immer wieder nach vorne brachte. "Ich habe für alles gekämpft und mehr erreicht, als ich je zu träumen gewagt hätte. Auf Schalke vor 60.000 Fans in die Bundesliga aufgestiegen, mit Midtjylland Meister geworden, mit Arminia Bielefeld gelitten, gelacht, gekämpft – und bis heute tut der Abstieg weh."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

