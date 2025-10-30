Anzeige
künstliche intelligenz hat entschieden

2. Bundesliga: Martin Fraisl beendet seine Karriere – und hört dabei auf die KI

  • Veröffentlicht: 30.10.2025
  • 14:52 Uhr
  • ran.de

Martin Fraisl beendet mit 32 Jahren seine Karriere – und zieht ein außergewöhnliches Fazit. Eine KI half ihm, den richtigen Moment für das Ende zu finden.

Der österreichische Torhüter Martin Fraisl hat im Alter von 32 Jahren sein Karriereende bekannt gegeben – und dabei verraten, dass eine Künstliche Intelligenz bei dieser Entscheidung eine Rolle spielte.

Über 300 Spiele hat Fraisl in seiner Laufbahn bestritten, davon 100 Einsätze in der 2. Bundesliga. In Deutschland stand er für SV Sandhausen, FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld zwischen den Pfosten – zuletzt stand er in Portugal bei CD Mafra unter Vertrag.

Anzeige
Anzeige
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

1. FC Köln vs. FC Bayern: DFB-Pokal am 29.10. ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Anzeige

In einem emotionalen Instagram-Statement blickt Fraisl zurück – auf die Anfänge "in den Niederungen des Fußballs", auf späte Erfolge und auf eine Karriere, die ihn trotz Rückschlägen immer wieder nach vorne brachte.

"Ich habe für alles gekämpft und mehr erreicht, als ich je zu träumen gewagt hätte. Auf Schalke vor 60.000 Fans in die Bundesliga aufgestiegen, mit Midtjylland Meister geworden, mit Arminia Bielefeld gelitten, gelacht, gekämpft – und bis heute tut der Abstieg weh."

Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Martin Fraisl: "Unter den erfolgreichsten 0,003 % aller Fußballer Europas"

Doch der bemerkenswerteste Moment seines Abschieds ist ein anderer. Fraisl berichtet, er habe eine KI gefragt, wo er mit seiner Karriere eigentlich stehe – und bekam eine überraschende Antwort: "Unter den erfolgreichsten 0,003 % aller Fußballer Europas."

Diese Zahl habe ihm den entscheidenden Impuls gegeben, loszulassen: "In diesem Moment habe ich verstanden, dass Erfolg vor allem eine Frage des Blickwinkels ist."

Sein Fazit: "Es sind nicht die Pokale oder Siege, die bleiben. Es sind die Menschen. Die Emotionen. Die Stille nach einem Sieg."

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Mehr News und Videos
Zehntausende Dynamofans zu Gast im Olympiastadion; DFB-Pokal, 2. Runde: Hertha BSC - SG Dynamo Dresden; Fußball; GER; Saison 2019 2020; Olympiastadion; Berlin; 30. Oktober 2019; *** Tens of thousan...
News

Hertha drohen Dynamo-Randale durch Fan-Invasion

  • 30.10.2025
  • 15:40 Uhr
Die Polizei plant mit mehr als 1000 Einsatzkräften
News

Berlin vor Ausnahme-Wochenende: Doppelspieltag fordert Polizei

  • 30.10.2025
  • 15:37 Uhr

1. FC Kaiserslautern - Lieberknecht nach VAR fassungslos: "Noch nie erlebt"

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0
Schalke 04 meldet positive Zahlen
News

5,5 Millionen Gewinn: Schalker Schuldenlast weiter geschrumpft

  • 28.10.2025
  • 12:00 Uhr
Vorerst gesperrt: Erencan Yardimci
News

Nach Würgegriff: Braunschweiger Yardimci gesperrt

  • 27.10.2025
  • 16:09 Uhr

Braunschweig: Würge-Eklat! Heiner Backhaus kündigt Strafe an

  • Video
  • 01:57 Min
  • Ab 0
Källman trifft zum 2:0
News

Doppelpack Källman: Hannover gewinnt Niedersachsenderby

  • 26.10.2025
  • 16:10 Uhr
Mohamed Ali Zoma (1.FC Nuernberg) im Zweikampf mit Leon Robinson (1.FC Kaiserslautern) und Afeez Aremu (1.FC Kaiserslautern), 1. FC Kaiserslautern vs 1. FC Nuernberg, Fussball, 2. Bundesliga, 8.Spi...
News

2. Liga: FCK verpasst Heim-Dreier - Hannover siegt nach Würge-Rot

  • 26.10.2025
  • 15:55 Uhr
Intensives Duell zwischen Kaiserslautern und Nürnberg
News

Nürnberg trifft spät: Remis beim FCK

  • 26.10.2025
  • 15:32 Uhr
Umkämpftes Spiel in Magdeburg
News

Tore und Sieg: Magdeburg beendet Durststrecke

  • 26.10.2025
  • 15:30 Uhr