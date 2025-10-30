Vor der Partie zwischen den Berlinern und Dynamo Dresden am Samstagabend ( 20:30 Uhr live auf Joyn ) treibt es Verantwortlichen der Berliner, Dresdner und der Berliner Polizei jedoch eher Sorgenfalten auf die Stirn.

Eigentlich eine gute Nachricht für Hertha BSC , ringt die "Alte Dame" doch um die Gunst der eigenen Zuschauerschaft.

Im kommenden Heimspiel gegen Dynamo Dresden droht Hertha BSC eine Fan-Invasion der Gästefans. Die Verantwortlichen haben Sorge vor Ausschreitungen.

Mehr als 20.000 Fans von Dynamo haben sich offenbar mit Tickets eingedeckt - weit mehr als die eigentlich vorgesehenen 11.000 für den Gästeblock.

Hertha gegen Dresden: Kein Zutritt für erkennbare Dynamo-Fans

Teilweise schlossen Dresdner Fans Hertha-Mitgliedschaften ab, um an Tickets zu kommen. Gut möglich, dass SGD-Fans dann wie ein Flickenteppich verteilt unter Herthanern sitzen. Das Konfliktpotential bei den ohnehin als potentiell gefährlich eingestuften Dresdern ist dementsprechend hoch.

"Verständlicherweise möchte Hertha BSC den Vorteil des Heimspiels nicht leichtfertig abgeben. Jedoch hätten wir uns nach den offensichtlich werdenden Einkäufen im Heimbereich eine barrierefreie gemeinsame Kommunikation gewünscht", erklärt SGD-Geschäftsführer Stephan Zimmermann. "Wir sind an die Verantwortlichen mit unseren Bedenken bei der Planung herangetreten. Diese wurden jedoch größtenteils von Berliner Seite zurückgewiesen."

Die Hertha machte gleichzeitig klar: Wer erkennbarer Fan von Dynamo Dresden ist, dem wird der Zutritt zum Stadion außerhalb des Gästebereichs verweigert.

Die Polizei Berlin plant, rund 1.000 zusätzliche Einsatzkräfte einzusetzen, um die Sicherheit rund um das Olympiastadion zu gewährleisten.