Nächster Abstieg: Bochum ergeht es wie Luton Town Der Bundesliga-Absteiger VfL Bochum ging als einer der Favoriten auf den Aufstieg in die neue Saison - und hat bitter enttäuscht. Die Hecking-Elf verlor auswärts beim SV Darmstadt nach ganz schwacher Leistung mit 1:4. Statt gleich zum Auftakt ein Statement in Richtung direkter Rückkehr ins Oberhaus zu setzen, sortiert sich der VfL in der Tabelle ganz weit unten ein - und wird dort auch bleiben. Die Bochumer machen es wie in England zuletzt Luton Town: Von der Bundesliga geht es in nur zwei Jahren direkt runter bis in die 3. Liga.

Darmstadts Lidberg bricht den Hrubesch-Torrekord Während Bochum am ersten Spieltag zu den großen Verlierern zählte, startete Darmstadt imposant in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga. Beim 4:1-Sieg der "Lilien" gegen den VfL erzielte der Schwede Isac Lidberg drei Treffer für die Gastgeber. Sollte der 26-Jährige nicht noch im verbleibenden Sommertransfer-Fenster wechseln, ist der Zweitliga-Rekord von Horst Hrubesch fällig. In der Saison 1977/78 erzielte Hrubsch in der damaligen 2. Bundesliga Nord 42 Treffer für Rot-Weiss Essen.

Clement Akpa (AJ Auxerre)

Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L'Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf. Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Newcastle United ist an Leipzig-Star Benjamin Sesko interessiert. Laut "Sky" verleihen die Magpies ihrem Interesse nun mit einem verbesserten Angebot Nachdruck. Demnach bietet der Premier-League-Klub 80 Millionen Euro plus zehn Millionen an Boni für den Stürmer und erfüllt damit die Bedingungen von RB. Entschieden ist aber noch nichts, wirbt doch auch Manchester United um den Angreifer. Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison. Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Beim VfB Stuttgart deutet sich der Abgang von Enzo Millot an. Laut Fabrizio Romano soll der Franzose nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli wechseln. Zuletzt wurde Millot noch mit einem Abgang zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht, nun geht es für ihn aber wohl zum amtierenden Champions-League-Sieger Asiens, der von Matthias Jaissle trainiert wird. Zwischen Millot und den Saudis soll bereits eine mündliche Einigung erzielt worden sein. Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig. Paul Wanner (FC Bayern München)

Die Zukunft von Paul Wanner bleibt weiterhin fraglich - sowohl eine Leihe als auch ein Verbleib in München sind möglich. Eine Chance, die andere Vereine wittern - so offenbar auch Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sollen sich die Fohlen um den Youngster bemühen. Demnach soll es bereits zu einem Treffen am Tegernsee zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Gladbach-Sportchef Roland Virkus gekommen sein ... Paul Wanner (FC Bayern München)

Nach der Verletzung von Jamal Musiala bleibt es jedoch fraglich, ob der deutsche Rekordmeister sein Talent verleiht. Falls ja, erwartet die Borussia eine ordentliche Konkurrenz - vor allem aus der Bundesliga. Neben Werder Bremen und dem VfB Stuttgart soll aber wohl auch die PSV Eindhoven ein Auge auf Wanner geworfen haben. Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang. Laut übereinstimmenden Berichten von Fabrizio Romano und "Sky" wurde eine vollständige Einigung zwischen Lukas Hradecky und der AS Monaco erzielt. Der finnische Torhüter möchte den Werksklub wohl verlassen, um weiter als Nummer eins zu agieren. Bei Leverkusen soll Mark Flekken in diese Rolle schlüpfen. Auch die beiden Vereine stehen demnach bereits im Austausch. Rafael Leao (AC Mailand)

Lange wurde Rafael Leao mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gab es aber keine Diskussionen um den Stürmer-Star der AC Mailand beim Rekordmeister. Das bestätigte auch Uli Hoeneß Anfang Juli. Doch für Leao scheint das Thema noch nicht erledigt zu sein. Der Stürmer will einem "Sportbild"-Bericht zufolge weiterhin nach München. Ein Angebot aus Saudi-Arabien lehnte er ab, da er weiterhin auf höchstem Niveau spielen will.

Am 10. Spieltag: Funkel übernimmt auf Schalke und sorgt für den Aufstieg Beim FC Schalke 04 ist der Saisonstart mit dem 2:1-Heimsieg gegen Hertha BSC gelungen und einige Fans träumen schon wieder vom Aufstieg der Gelsenkirchener. Und der gelingt in dieser Saison auch, allerdings typisch Schalke - über Umwege. Denn nicht der aktuelle Coach Miron Muslic führt die Königsblauen zurück ins Oberhaus. Der Österreicher muss schon nach wenigen Spielen wieder gehen, weil S04 den Hertha-Sieg nicht bestätigen kann. Am 10. Spieltag übernimmt dann Urgestein Friedhelm Funkel für Muslic und dem 71-Jährigen gelingt mit S04 tatsächlich ein Jahr nach jenem mit Köln der nächste Aufstieg.

Horrorserie hält an: Hertha erneut nur Mittelmaß Vor der neuen Saison waren die Erwartungen an Hertha BSC extrem hoch. "Unser aller Ziel ist es, aufzusteigen. Das werden wir angehen," lautete die Ansage von Kapitän Fabian Reese vor dem Saisonauftakt. Daraufhin folgte die große Ernüchterung: Auf Schalke setzte es eine 1:2-Niederlage. Zum Auftakt - das kennt man in Berlin bereits. Denn damit setzt die alte Dame eine traurige Serie fort. Auch in der dritten Saison im deutschen Fußball-Unterhaus ging man am ersten Spieltag als Verlierer vom Platz. Deswegen gilt auch in diesem Jahr: Die Hertha wird erneut enttäuschen und sich im Mittelmaß einordnen. Nix da mit Aufstieg.

Hertha-Coach komplett bedient: "Sicherlich scheiße!"

Trotzreaktion: Florian Neuhaus trägt Düsseldorf in die Bundesliga Fortuna Düsseldorf ist am ersten Spieltag gehörig unter die Räder geraten. Die Elf von Daniel Thioune blamierte sich beim Aufsteiger aus Bielefeld: Nach 90 Minuten hieß es 5:1 für die Arminia. Damit erhielten die Aufstiegsträume der Fortuna erst einmal einen ordentlichen Dämpfer. Dieser Horrorstart wird Düsseldorf jedoch die Augen öffnen. Es braucht weitere Verstärkungen für den Kader, um zurück in die Bundesliga zu kommen. Schließlich ist der Aufstieg das erklärte Ziel der Fortuna. Deswegen wird Sport-Vorstand Klaus Allofs nun bei Florian Neuhaus anklopfen und ihn davon überzeugen, den Gang in die 2. Bundesliga anzutreten. Neuhaus findet bei seinem Ex-Klub zu alter Form zurück und ist maßgeblich an dem Aufstieg beteiligt. Was für ein Doppel-Comeback! Diese Geschichten schreibt bekanntlich nur der Fußball.

