Am Ende ergibt sich so die Abschlusstabelle. Tippt gerne selbst mit und zeigt uns, dass ihr es besser könnt.

Am Sonntag wollen der Hamburger SV gegen den Karlsruher SC und der 1. FC Köln bei Hannover 96 die nächsten Schritte zum direkten Aufstieg machen. Auch im Abstiegskampf stehen vorentscheidende Duelle an.

Der 31. Spieltag der 2. Bundesliga steht an.

Die 2. Bundesliga geht in den Schlussspurt! Nur noch vier Spieltage, bis die Tabelle final feststeht. Wir zücken unseren Tabellenrechner und prophezeien den Endstand.

Ein letztes Lebenszeichen von Regensburg? Die Relegation ist noch möglich, aber fast utopisch. Ulm und Münster senden wichtige Signale im Abstiegskampf, Braunschweig patzt. Paderborn knackt formstarke Elversberger, Düsseldorf macht den Kampf um die Aufstiegsrelegation mit einem Sieg über Nürnberg richtig spannend. An der Tabellenspitze geht das Wechselspiel weiter: Während Köln Punkte lässt, schlägt das HSV-Imperium durch einen Sieg gegen den KSC zurück und setzt sich wieder an die Spitze des 2.-Bundesliga-Universums.

Schalke schlägt Paderborn und überschreitet nach einer unruhigen Saison die magische 40-Punkte-Marke. Gleichzeitig machen die Gelsenkircher damit den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz so richtig spannend, Magdeburg fährt Big Points ein und springt auf Rang drei. Im Kampf um die Meisterschaft geht das Auf und Ab weiter, diesmal patzt der HSV in Darmstadt. Auf den Abstiegstiegsplätzen kann niemand punkten.

Hochspannend ist der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz, fünf Mannschaften kommen dafür noch in Frage.

Regensburg siegt, steht aber trotzdem als erster Absteiger fest, da auch Preußen Münster gewinnt Der HSV macht den Aufstieg klar und nimmt durch einen klaren Sieg gegen Ulm Kurs auf die Meisterschaft, da der FC nicht über ein Remis in Nürnberg hinauskommt.

34. Spieltag - Abschlusstabelle

1. FC Köln 4:3 1. FC Kaiserslautern

SV Darmstadt 98 3:0 Jahn Regensburg

Karlsruher SC 2:1 SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth 2:1 Hamburger SV

Hertha BSC 2:2 Hannover 96

FC Schalke 04 0:1 SV Elversberg

1. FC Magdeburg 3:1 Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig 1:2 1. FC Nürnberg

SSV Ulm 1846 2:0 Preußen Münster

Durch einen wilden 4:3-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern sichert sich Köln die Meiserschaft, da der HSV in Fürth verliert. Aber die Hamburger werden es verschmerzen können, denn nach bitteren Jahren der Zweitklassigkeit geht es endlich zurück in die Bundesliga. Darauf darf auch der 1. FC Magdeburg hoffen, der sich durch einen 3:1-Sieg die Aufstiegsrelegation sichert. Elversberg hat trotz eines Sieges auf Schalke das Nachsehen. Im Keller muss Preußen Münster in die Relegation, Ulm und Regensburg steigen direkt ab.