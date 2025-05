Der Hamburger SV kann am Wochenende im Volkspark aufsteigen. Ein Grund für Partystimmung in der Stadt. Die Metropole darf sich aber auch auf weitere Menschenmassen freuen. Denn nicht nur der HSV kann feiern. In Hamburg bahnt sich ein Party-Wochenende an. Es wird mit viel Verkehr in der Hansestadt gerechnet - auch und vor allem wegen des Fußballs. Denn klar ist: Am Samstag empfängt der Hamburger SV den SSV Ulm im heimischen Volkspark zum Topspiel der 2. Bundesliga. Ein Spiel mit enormer Bedeutung, denn der Nord-Klub kann gegen die Spatzen den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Das heimische Stadion ist restlos ausverkauft - 57.000 Fans werden erwartet. 2. Bundesliga: Hamburger SV vs. SSV Ulm am Samstag ab 20:30 Uhr im Liveticker Bei einem eigenen Sieg ist der HSV sicher aufgestiegen. Auch ein Unentschieden reicht, wenn weder der SC Paderborn noch die SV Elversberg am Samstagmittag dreifach punkten.

Nicht nur der HSV: Auch beim Rivalen winkt Party Dann würde der Volkspark beben und auch die gesamte Stadt. Seit sieben Jahren warten die Rothosen auf den Sprung in die Erstklassigkeit - die Sehnsucht in der Metropole ist riesig. Doch nicht nur der HSV kann am Wochenende feiern, auch dem FC St. Pauli ergibt sich eine große Chance. Mit einem Sieg in Frankfurt könnten die Kiezkicker am Sonntag den sicheren Klassenerhalt feiern. Wenn Kiel und Heidenheim am Samstag nicht gewinnen, steht man bereits vor dem eigenen Spiel sicher über dem Strich.

Dann könnte sich die Stadt am Samstag und Sonntag mit feiernden Fans beider Vereine füllen. Doch nicht nur der Fußball lockt die Menschen am Wochenende im Hamburg auf die Straßen.

