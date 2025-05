Wenn die Kölner am Freitag in Nürnberg auflaufen, wird ein Star im Kader fehlen. Mittelfeld-Akteur Dejan Ljubicic reist nicht mit zum letzten Auswärtsspiel der Saison. Die erste Maßnahme von Funkel im Endspurt.

Der 1. FC Köln steht in der 2. Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Nun will der Klub unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel den Aufstieg fixieren. Am Freitag steht das erste Spiel unter dem neuen Trainer statt - ein Spieler wird dabei direkt aus dem Kader gestrichen.

Ein Unruheherd, den Funkel anscheinend von der Mannschaft weghalten will. Im Endspurt fordert der 71-Jährige 100 Prozent Fokus von seinen Spielern, um das Ziel zu erreichen. Schon unter Vorgänger Gerhard Struber wirkte Ljubicic nicht fokussiert.

Die Kölner können bereits am Wochenende aufsteigen. Dafür braucht die Mannschaft einen Sieg in Nürnberg - zudem benötigt man Schützenhilfe aus Paderborn und Elversberg. Wenn beide Klubs nicht gewinnen, steigt der FC am Samstag vom Sofa aus in die Bundesliga auf.