2. Liga: Bicakcic verlässt Eintracht Braunschweig

Routinier Ermin Bicakcic (35) erhält beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig keinen neuen Vertrag und wird den Klub damit ein zweites Mal verlassen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit, es handele sich um eine "gemeinsame" Entscheidung. Der Vertrag des Abwehrspielers war zum 30. Juni ausgelaufen. Über Bicakcics nächsten Schritt war zunächst nichts bekannt. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, will er mit der bosnischen Nationalmannschaft noch an der WM 2026 teilnehmen.