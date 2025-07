2. Liga: Düsseldorf holt Stürmer Itten aus Bern

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat nach einer Geduldsprobe seinen Wunschspieler für den Angriff verpflichtet. Der erfahrene Schweizer Cedric Itten kommt von den Young Boys Bern und soll Dawid Kownacki ersetzen, der inzwischen beim Ligarivalen Hertha BSC spielt. Itten (28) soll etwas mehr als eine Million Euro gekostet haben, Vertragsinhalte veröffentlichte die Fortuna wie üblich nicht.

"Wir freuen uns sehr, dass das Warten auf Cedric nun ein Ende hat, und heißen ihn herzlich willkommen bei der Fortuna", sagte Sportvorstand Klaus Allofs. "Wir sind überzeugt davon, dass wir einen Mittelstürmer gefunden haben, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird."

Itten, der neunte Fortuna-Zugang im Sommer, kennt die 2. Liga bereits aus seinem Leih-Engagement bei der SpVgg Greuther Fürth 2021/22. Seitdem spielte er für die Young Boys, für die er in 128 Pflichtspielen 48 Tore erzielte und weitere 20 vorbereitete. Er wurde insgesamt dreimal Schweizer Meister (einmal mit dem FC Basel) und holte zudem mit den Glasgow Rangers den Meistertitel in Schottland. Für die Schweiz erzielte er fünf Tore in zwölf Länderspielen.