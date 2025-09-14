2. Liga: Elversberg verpasst Sprung auf Platz eins

Die SV Elversberg hat am fünften Spieltag der 2. Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. In einem munteren Spiel retteten die Saarländer nach Unkonzentriertheiten aber immerhin noch ein 2:2 (1:2) gegen Dynamo Dresden. Vor dem späten erneuten Ausgleich durch Younes Ebnoutalib (90.+2) hatte der Aufsteiger die Fehler der überlegenen Gastgeber kaltschnäuzig ausgenutzt.

Die Sachsen standen dank einer starken Leistung von Torhüter Tim Schreiber und der Tore von Christoph Daferner (3.) und Jakob Lemmer (39.) lange vor ihrem zweiten Saisonsieg - erneut auswärts. Trotz einer Vielzahl von Chancen war Elversberg zunächst nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Ebnoutalib (9.) gelungen.

Nach Fahrlässigkeiten auf beiden Seiten, die zu den frühen Treffern von Daferner und Ebnoutalib führten, ging es bisweilen hin und her. Dabei bewahrte Schreiber seine Mannschaft mehrfach vor einem Rückstand. Dresden blieb durch Daferner gefährlich, ehe Lemmer nach weiteren individuellen Fehlern der Elversberger traf.

Chancen gab es danach weiter zur Genüge, Dresden war dabei zunächst einem dritten Treffer näher als die SVE dem erneuten Ausgleich. Mit zunehmender Spieldauer zog sich Dynamo an den eigenen Strafraum zurück, die Gastgeber fanden dort gerade noch rechtzeitig die Lücke zum 2:2.