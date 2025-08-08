2. Liga: Fortuna holt Muslija aus Freiburg

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf stärkt nach seinem bitteren Fehlstart weiter seine Offensive. Die Fortuna leiht Florent Muslija bis zum Saisonende vom Bundesligisten SC Freiburg aus und hat sich der Vereinsmitteilung von Freitag zufolge auch eine Kaufoption gesichert.

Muslija (27) bringt Erfahrung aus 125 Zweitligaspielen (29 Tore, 14 Vorlagen) mit, die meisten davon für den SC Paderborn. Er kann auf der Zehn oder auf den offensiven Außenpositionen spielen, in Freiburg hatte er sich in eineinhalb Jahren nicht durchgesetzt. Düsseldorf, das in die Bundesliga zurückkehren will, hatte zum Auftakt 1:5 beim Aufsteiger Arminia Bielefeld verloren. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geht es gegen Hannover 96.

Für die Fortuna ist Muslija der zehnte Sommer-Zugang. Von der Verpflichtung des israelischen Stürmers Shon Weissman hatten die Rheinländer zuletzt nach Fan-Protesten Abstand genommen. Weissman hatte in Social-Media-Posts nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 die Auslöschung Gazas gefordert.