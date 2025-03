2. Liga: Hannover und Magdeburg trennen sich torlos

Hannover 96 und der SC Magdeburg haben sich auf dem Weg in die absolute Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga gegenseitig blockiert. Die Teams trennten sich am 27. Spieltag torlos im Verfolgerduell und bleiben damit punktgleich. Hannover hat mittlerweile elf Partien in Folge nicht verloren.