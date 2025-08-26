2. Liga: Kiel holt Abwehrtalent Roslyng

Holstein Kiel hat zwei Tage nach dem ersten Sieg in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga auch auf dem Transfermarkt nachgelegt. Der Absteiger gab am Dienstag die Verpflichtung des dänischen Abwehrtalents Frederik Roslyng bekannt. Der 19-Jährige lief zuvor für den dänischen Zweitligisten AC Horsens auf und bindet sich bis Sommer 2029 an Kiel.

"Als Linksfuß kann er sowohl auf der Halbposition als auch zentral in der Innenverteidigung spielen", sagte KSV-Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe über den dänischen Nachwuchsnationalspieler: "Neben seiner Zweikampfstärke gehört auch ein ausgeprägtes Spielverständnis zu seinen Stärken."

Sein Debüt für das Team von Trainer Marcel Rapp könnte der in Flensburg geborene Roslyng bereits am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den derzeitigen Spitzenreiter Hannover 96 feiern. "Ich bin überzeugt, dass Kiel die perfekte Adresse für meine weitere Entwicklung ist", sagte er.