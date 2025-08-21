2. Liga: Knight verlässt Hannover

Der englische Innenverteidiger Josh Knight verlässt den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach nur einem Jahr und wechselt zurück in seine Heimat. Wie der Verein mitteilte, schließt sich der 27-Jährige dem Championship-Team FC Portsmouth an. Knight war im Sommer 2024 ablösefrei von Peterborough United nach Hannover gewechselt und absolvierte 23 Spiele in der 2. Liga (drei Tore).

Obwohl er in den bisherigen Saisonspielen nicht im Kader stand, wollte 96 Knight laut Geschäftsführer Marcus Mann eigentlich nicht abgeben. Das Angebot sei aber eines gewesen, "mit dem wir uns aus wirtschaftlicher Sicht beschäftigen mussten. Daher haben wir dem Wechsel zugestimmt." Die Ablösesumme soll bei etwa einer Million Euro liegen.