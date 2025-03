2. Liga: Olesen bestätigt Köln-Abgang

Mittelfeldspieler Mathias Olesen wird in der kommenden Saison nicht mehr Teil des Kaders des Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln sein - unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Das bestätigte der 24-Jährige dem kicker am Dienstag. Er reagiert damit auf die unzureichende Spielzeit beim derzeitigen Tabellenzweiten.

In der laufenden Saison bestritt der luxemburgische Nationalspieler bislang 467 Minuten in 13 Ligaspielen. In den letzten fünf Partien stand er zweimal über die volle Spielzeit auf dem Platz. "Ich will im Sommer den nächsten Schritt gehen, weil ich für meine Entwicklung regelmäßige Spielzeit benötige", sagte Olesen, dessen Vertrag bei den Geißböcken ohnehin im Sommer ausläuft. Am Ende hätten beide Seiten "die beste Lösung gefunden".

2019 war Olesen aus der U19 von Eintracht Trier zum Kölner Nachwuchs gewechselt, 2022 folgte das Profidebüt in der Bundesliga unter dem damaligen Trainer Steffen Baumgart. Vergangene Saison folgte eine halbjährige Leihe in die Schweiz zum Yverdon-Sport FC.